Sem Dátolo, Argel comanda atividade técnica na Toca

Sem a presença do meia Argentino Jesús Dátolo, o técnico do Vitória, Argel Fucks, comandou um treinamento técnico na tarde desta sexta-feira, 13, na Toca do Leão, dando continuidade às atividades da pré-temporada rubro-negra. Pela manhã, o elenco novamente foi submetido a um trabahlho físico.

Dátolo segue um protocolo elaborado pela comissão técnica e fez um treino de fortalecimento muscular. Quem também não treinou foi o atacante Kieza, por causa de um procedimento no joanete do pé direito.

Já o novo contratado Leo Pisculichi participou apenas da segunda parte do treinamento da tarde. Isso porque ele e o atacante chileno Pineda, que ainda não foi anunciado pelo Leão, foram à Polícia Federal para acelerar a documentação do visto para trabalhar no país.

