Sem dar pistas do time titular, Ricardo comanda tático

O técnico do Vitória, Ricardo Silva, deve ter a formação do time que começará a partida da noite desta sexta-feira, 26, contra o São Caetano, no Barradão, muito bem definida na sua cabeça.

É que, na manhã desta quinta-feira, 25, no último treino antes da partida que pode sacralizar o acesso do rubro-negro baiano à elite do futebol nacional, o treinador abriu mão do habitual treino coletivo e comandou um treino tático de posse de bola.

Deste modo, já que não deu pistas sobre aquele que deverá ser o time titular, são grandes as chances de que a equipe a começar o embate contra o Azulão seja a mesma que deu os pontapés iniciais no jogo da última terça-feira, 23, quando o time baiano bateu o CRB por 1 a 0, em Maceió.

Logo, a equipe deverá ser formada inicialmente por Deola; Nino Paraíba, Josué, Gabriel Paulista e Mansur; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Tartá; Marquinhos e Elton.

Mudanças - O zagueiro Victor Ramos, ainda em recuperação de uma lesão muscular, não participou das atividades. Vetado para o confronto contra o time paulista, o defensor deve voltar à equipe somente na partida do sábado, 3 de novembro, contra o Bragantino, no interior paulista. Para o jogo de sexta, o jovem das divisões de base Josué ganha nova chance.

Já o atacante William retorna de suspensão e pode ser uma das opções de Ricardo Silva para o setor de ataque, no banco de reservas.

Focado no título da Série B, o elenco rubro-negro está concentrado na Toca do Leão desde às 23h da última quarta-feira, 24.

