Sem confirmar escalação, Mancini treina parte tática do Vitória

O técnico Vagner Mancini trabalhou a parte tática do Vitória na manhã desta quarta-feira, 20, sem esboçar a formação do time que enfrentará o Atlético-MG no domingo, 24, em Belo Horizonte (MG).

Inicialmente, Mancini dividiu os jogadores e comandou um treino de transição com velocidade. Em seguida, o treinador trabalhou jogadas de contra-ataque.

Wallace e Fillipe Soutto, que se queixaram de cansaço muscular, fizeram um treinamento separado do restante da equipe.

Para o jogo de domingo, o Leão não terá os laterais Patric, Caique Sá e Juninho, além dos meias Willian Farias e Cleiton Xavier.

O meia Yago, que foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), também pode ser desfalque. O clube entrará com um recurso para anular a punição.

