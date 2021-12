Sem Chiquinho, Vitória se reapresenta após triunfo em casa

O Vitória voltou ao ritmo de treinos na manhã desta segunda-feira, 12, após o triunfo diante do Paraná por 2 a 0, no sábado, 10, no estádio do Barradão.

O elenco foi divido em dois grupos nesta manhã. Os atletas que iniciaram o confronto com a equipe paranaensefizeram um regenerativo. O restante do elenco fez um coletivo contra o time sub-23.

As baixas na atividade ficaram por conta do lateral Chiquinho, que saiu de campo no início do jogo de sábado após uma fisgada na posterior da coxa direita e passará por exames ainda nesta segunda.

Os meias Ruy e Rodrigo Andrade e o atacante Felipe Garcia seguem na transição com observação médica. Já Zé Ivaldo e Nickson tratam de lesões no joelho e muscular, respectivamente.

O elenco volta a treinar nesta terça, 13, e segue a programação até sexta, quando a delegação viaja para enfrentar o CRB, no domingo, 18, às 16h, no estádio Rei Pelé, em partida válida pela 16ª rodada da Série B.

