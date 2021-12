Sem Chiquinho e com a volta de Ruy, Vitória viaja para enfrentar CRB

O Vitória finalizou na manhã desta quinta-feira, 15, sua preparação para a partida contra o CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após a manhã de treinos, o elenco seguiu para Maceió, onde o técnico Carlos Amadeu fará os ajustes finais antes do confronto.

Antes dos trabalhos desta quinta, os atletas assistiram ao vídeo sobre o próximo adversário. Logo depois foram realizadas atividades com movimentações ofensivas e finalizações, organização ofensiva e defensiva, e bolas paradas.

Para partida deste domingo, Carlos Amadeu relacionou 20 atletas. As novidades são o meia Ruy, recuperado de lesão muscular no adutor da coxa direita, e o volante Léo Gomes, que cumpriu suspensão no jogo passado. Além deles, o jovem Wellisson, do sub-23, foi chamado como opção para as laterais para substituir Chiquinho, lesionado.

