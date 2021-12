Sem chance no Joinville, Arthur Maia retorna ao Vitória

Enquanto o grupo principal está em solo gaúcho se preparando para o duelo de hoje, contra o Internacional, o Barradão recebeu de volta o prata da casa Arthur Maia. O meia estava emprestado ao Joinville, mas, sem espaço para atuar por lá, decidiu voltar à Toca.

Apesar de ter se destacado no Catarinense, com o prêmio de revelação da competição, Arthur atuou em apenas quatro jogos da Segundona. A sua última partida foi no final de julho, contra o Boa.

"O jogador está sempre querendo jogar, estar em campo, dar o seu melhor. Tive uma sequência boa no Catarinense, joguei três partidas da Série B e fiz gol. Claro que eu queria uma sequência maior. Teve um momento em que eu saí do time quando estava bem e foi injusto, mas faz parte", explicou Maia, que tinha contrato como JEC até o final do ano.

Segundo a diretoria do Vitória, o técnico Ney Franco já tinha manifestado o interesse em ter Arthur Maia de volta para fazer uma avaliação. No setor de criação, o Vitória conta apenas com Renato Cajá e Camacho. O argentino Escudero permanece afastado após ter sido flagrado em exame antidoping com substância proibida.

Treino

Na quarta-feira, 11, o grupo do Leão treinou no campo da Ulbra, em Novo Hamburgo, onde está hospedado. Ney Franco conversou muito sobre a postura dos atletas e focou na parta tática.

O treinador não vai contar com o lateral-esquerdo Euller no banco, pois o prata da casa segue hoje para se apresentar na seleção brasileira sub-20. Assim, Juan passou a ser o único jogador de ofício para o setor.

