Sem Cajá, Vitória viaja para encarar o Mixto-MT

O Vitória teve pouco tempo para comemorar a goleada histórica de 5 a 1 que aplicou no rival Bahia no último domingo, 7, em jogo que marcou a inauguração da Arena Fonte Nova.

É que, na tarde desta segunda-feira, 8, a delegação rubro-negra já viajou rumo a Cuiabá, cidade onde fará o seu jogo de estreia na Copa do Brasil, na noite da próxima quarta-feira, 10, contra o Mixto-MT.

Na partida, o Leão não poderá contar com o meia Renato Cajá: suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogador cumprirá o primeiro dos dois jogos de suspensão em competições nacionais.

O meio campista rubro-negro foi punido pelo STJD por causa da confusão em que se envolveu no jogo das quartas de final da Copa do Nordeste, no dia 17 de fevereiro, contra o Ceará, no Barradão. Cáceres e Vander são os dois mais cotados para ficar com a vaga no meio campo.

Reapresentação - O Vitória voltou ao batente às 9h desta segunda, com um treino técnico para os reservas e para os que atuaram menos de 45 minutos no Ba-Vi. Os titulares se reapresentaram às 11h e participaram de um treino regenerativo.

Nesta terça-feira, 9, o elenco rubro-negro treina às 16h, em Cuiabá. Esta será a única oportunidade que Caio Júnior terá para fazer ajustes antes de mandar o seu time a campo contra o Mixto.

