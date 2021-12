Sem Caio Júnior, Vitória faz treino de finalização

Enquanto as atenções estavam voltadas para o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a maior parte dos jogadores do Vitória treinava na tarde desta sexta-feira, 8, na Toca do Leão.

Sem o técnico Caio Júnior, sem o zagueiro Cardoso e sem os meias Renato Cajá e Escudero, que foram ao julgamento, no Rio de Janeiro, os demais atletas do elenco rubro-negro participaram de um treino de finalizações.

A grande novidade foi a volta aos treinos do meia Willie, que estava em tratamento de um trauma escrotal. Mas o jovem atleta apenas deu voltas em torno do gramado, acompanhado de Nino Paraíba, de Marcos, de Victor Ramos e de Luís Alberto.

Já o volante Neto Coruja e o meia Leílson seguem afastados, em tratamento de lesões no departamento médico do clube.

Neste sábado, 9, já com a volta de Caio Júnior, de Cardoso, de Cajá e de Escudero, o elenco rubro-negro volta ao batente durante a manhã. A estreia do Vitória no Campeonato Baiano acontecerá no próximo domingo, 17 de março.

