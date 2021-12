Sem Cáceres, Jorginho testa opções antes de viagem

O técnico do Vitória, Jorginho, realizou nesta terça-feira, 19, a última atividade na Toca do Leão antes do jogo contra o Coritiba, na quarta, 20, às 21h, no Estádio Couto Pereira. Ele comandou um trabalho tático e testou opções para a partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Sem jogadores suspensos, o Vitória só tem desfalques por lesão. Dinei, com uma torção no tornozelo, será substituído por Beltran. Outra possível mudança depende do volante Cáceres.

Nesta terça, ele sentiu um desconforto muscular na coxa e foi poupado do treino. Porém, viajou para Curitiba e, em princípio, será titular. Caso não se recupere, Wellison e Aguiar, que foi reintegrado ao plantel após punição disciplinar da diretoria, formarão o meio.

