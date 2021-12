Sem brio, Vitória cochila e perde para o Atlético-PR

O Vitória não fez jus à fidelidade dos pouco mais de 28 mil rubro-negros que compareceram ao Barradão na tarde deste sábado, 20, e, sem brio, perdeu por 2 a 0 para o Atlético-PR, seu concorrente direto na briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o tropeço, o Leão se manteve na terceira colocação, com os mesmos 63 pontos, e perdeu a oportunidade de assumir a liderança: o Criciúma, que empatou fora de casa com o Paraná, se manteve na ponta com 65 pontos. O Goiás vem logo atrás, com um ponto a menos. Já o Atlético-PR, agora com 58, passou o São Caetano, que tem 57, e assumiu a quarta colocação.

Depois de um primeiro tempo sem gols, em que travou um duelo parelho com o time paranaense, o time baiano cochilou na segunda etapa e, embora tivesse atuado com um jogador a mais na maior parte do tempo, levou dois golpes em dois lances de contra-ataques.

Canhoto, Elias abriu o placar para os visitantes com um chute de perna direita, aos dois minutos. Aos 16, pouco depois de o lateral-esquerdo Botelho ter sido expulso, o Furacão aproveitou outro apagão do Leão e ampliou: Marcelo fez boa jogada individual pelo lado direito e cruzou rasteiro para a área, onde Marcão se antecipou a Nino Paraíba e tocou no canto de Deola.

Sem William, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão, o Vitória volta a campo às 19h30 da próxima terça-feira, 23, contra o CRB, em Maceió-AL. No mesmo dia, o Atlético-PR recebe o Guarani, às 15h, no Ecostádio.

Início equilibrado - Paulo César Carpegiani começou o jogo com Willie em lugar de William no time titular. Com Marquinhos e Pedro Ken no meio campo, a equipe baiana, impulsionada pela força das arquibancadas, parecia inicialmente habilitada a submeter o adversário paranaense a uma forte pressão.

Mas tanto Gilson quanto Nino Paraíba não avançaram pelos lados do campo e, por conseguinte, os homens do setor ofensivo do Leão se viram facilmente anulados pela forte marcação do time visitante. O Furacão, por sua vez, também buscou as jogadas de ataque e encarou o Vitória de frente.

A primeira chegada do time paranaense aconteceu aos dez minutos: Deivid recebeu passe de Elias na grande área e arriscou chute colocado; para fora. Aos 12, Marquinhos balançou as redes após ter aproveitado rebote de Weverton, mas estava impedido. A melhor chance do Leão aconteceu aos 18 minutos: Willie lançou Pedro Ken na grande área e o meia, livre, matou no peito e bateu colocado, de esquerda; a bola passou perto, mas foi para fora.

Aos 20, Marcão, livre, aproveitou cruzamento e finalizou de cabeça; Deola segurou. Doze minutos depois, o Atlético teve a sua melhor chance: em jogada ensaiada, Elias cobrou falta da entrada da área e acertou o travessão do rubro-negro baiano. Aos 41, outra chegada atleticana: Elias cobrou falta na área e Cleberson desviou de cabeça; Deola se esticou e fez a defesa.

Sono do Leão - Carpegiani devolveu o Vitória para o segundo tempo sem mudanças. O que mudou no rubro-negro baiano foi o espírito: apático, o time teve uma atuação muito abaixo da que tivera no primeiro tempo e, embora tenha atuado com um jogador a mais a partir dos 11 minutos, levou um passeio do Furacão.

Em lance isolado de contra-ataque, o time visitante saiu na frente logo aos dois minutos: Elias recebeu passe de Henrique pelo lado direito, passou por Gabriel Paulista e, de direita, mandou a bola entre Deola e a trave direita. 1 a 0. Aos 11, Botelho, que já tinha cartão amarelo, simulou ter sofrido falta na grande área, levou o segundo amarelo e acabou expulso.

Com a superioridade numérica em campo, o Leão chegou a ter lampejos de inspiração e, empurrado pelo seu torcedor, chegou a se aventurar no campo de ataque. A melhor chance, porém, aconteceu somente aos 13 minutos: após blitz na área do Atlético, Marquinhos pegou sobra na grande área e finalizou, mas a bola explodiu na zaga e foi para escanteio.

Três minutos depois, Gilson cochilou pelo lado esquerdo e permitiu o avanço de Marcelo, que cruzou rasteiro na área e serviu Marcão. O camisa 9 contou com a permissividade de Nino Paraíba para se antecipar e tocar no canto de Deola. A bola ainda tocou na trave e entrou. 2 a 0. Resultado que fez a massa rubro-negra vaiar o seu time ao final da partida e cobrar uma classificação sem maiores sustos na Série B.

