Sem Ayrton, Leão deve ter Luiz Gustavo como lateral no Ba-Vi

Com Nino Paraíba no estaleiro até o final do Brasileirão e Ayrton suspenso pelo terceiro cartão amarelo, havia a probabilidade de Ney Franco escalar Dimas ou Daniel Borges na lateral direita na partida contra o Bahia na próxima quarta-feira, 9.

No entanto, nenhum dos dois foram relacionados para o embate e a tendência é que o comandante rubro-negro lance mão de Luiz Gustavo na posição. Ele é zagueiro de origem, mas já atuou diversas vezes como lateral nas divisões de base do Palmeiras.

Nas atividades desta segunda, os titulares na derrota para o São Paulo no sábado, 5, fizeram somente uma atividade regenerativa, enquanto os atletas que atuaram menos de 45 minutos participaram das atividades com bola.

A novidade ficou por conta da presença dos volantes Michel e Neto Coruja. Recuperados, eles foram convocados para a partida e devem começar como opção no banco de reservas. Maxi Biancucchi, vetado pelo departamento médico, será desfalque no duelo.

adblock ativo