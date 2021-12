Sem atuar desde setembro, William afirma estar pronto

Unha para roer William não tem mais. Nervosismo e ansiedade tomaram conta do centroavante, que está há quase um mês sem entrar em campo. Mesmo admitindo que ainda precisa de um pouco mais de ritmo, o camisa 9 não pensou duas vezes antes de responder se gostaria de jogar contra o Paraná, no proximo sábado, fora de casa: "Caso Carpegiani queira me levar para o jogo, eu vou pra luta. Lógico que o ritmo não é o mesmo, mas jogo e ajudo. Estou muito ansioso para voltar. Nem unha tenho mais de tanto roer nos jogos do Vitória", confessou.

Apesar das quatro semanas parado, William ficou apenas três jogos sem atuar. Porém, garantiu que esteve presente em todos no Barradão. "Eu gosto quando vejo meus colegas de clube vindo ao estádio, mesmo não jogando. Somos um grupo e cada força é bem vinda. Nos dois jogos eu compareci, fui no vestiário rezar com o grupo e torci muito", contou.

William se machucou devido à sua vontade de jogar. Segundo o atleta, o problema na coxa era algo que ele achava que iria ocorrer cedo ou tarde. "Tivemos uma sequência grande de jogos e atuei em todos. Fizemos um trabalho específico para evitar o problema na coxa, mas foram muitas partidas em curto espaço de tempo. Agora passou. Estou de volta", ressaltou. William se lesionou treino da véspera do jogo contra o Goiás.

Três perguntas para o atacante William

A ansiedade do acesso está atrapalhando o desempenho?

Acho que é normal no futebol sentir mais ansiedade quando estamos na reta final de um campeonato. No começo ou no meio de uma competição é uma coisa, mas quando estamos perto do objetivo às vezes nem dormimos direito e o frio na barriga é maior. É normal... Temos jogadores experientes. Sei que alguns atletas ficam mais ansiosos, mas a maioria, não.

Elton te passou na artilharia. Vai recuperar?

Quero voltar e fazer gols. Elton está fazendo isso com qualidade e merece. Eu quero jogar e ajudar. Estamos bem servidos lá na frente. Vou fazer meus gols também para ajudar...

Vocês já fazem a conta para obter também o título?

Sempre que existe a possibilidade temos que ir atrás dela. Não penso em números que podemos alcançar. Penso nos três pontos de cada jogo que podemos ganhar. Vai ser bom se chegarmos aos 90 pontos. Vamos pensar em cada jogo como uma final.

