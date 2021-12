Sem atuar desde julho, Ygor Catatau rescinde contrato com o Vitória

Anunciado no início do ano como uma das principais contratações do Vitória. O atacante Ygor Catatau não vingou como o esperado com a camisa rubro-negra e deixou o clube nesta semana. A rescisão do jogador foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID-CBF).

Catatau desembarcou em Salvador após boa temporada com a camisa do Vasco da Gama em 2020, durante o Campeonato Brasileiro. Com passe vinculado ao Madureira, o jogador de 26 anos foi repassado ao Leão da Barra junto com o zagueiro Marcelo Alves, que também havia defendido o Cruz-Maltino naquele ano.

Durante os quase seis meses em que defendeu as cores do Vitória, o atacante atuou por 27 partidas e marcou três gols, além de uma assistência. A última vez em que esteve em campo foi no dia 31 de julho, quando atuou por cerca de 60 minutos no empate sem gols contra o Avaí.

Ao que tudo indica, o próximo passo de Ygor Catatau não deve ser retornar ao Madureira, e sim, jogar fora do Brasil. Segundo informações do Bahia Notícias, o presidente do clube do subúrbio carioca, Elias Duba, disse que o empresário do atleta afirmou que existem conversas para ele se transferir para o futebol indiano.

Ygor Catatau foi revelado em 2015, pelo próprio Madureira. Antes de chegar ao Vasco da Gama, ele ainda defendeu o modesto Barra da Tijuca e o Boa Esporte, em 2017 e 2018, respectivamente.

