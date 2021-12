Sem astro do time, Argel povoa o meio para encarar a Ponte

A perda do atacante Marinho, lesionado, foi compensada ao menos em parte pela confirmação do retorno do meia Cárdenas, que retoma a titularidade após dois jogos sem atuar também por lesão. Dessa forma, o técnico Argel Fucks já confirmou o time que encara a Ponte Preta em Campinas, na quinta-feira, 13, às 19h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem seu melhor jogador, o treinador decidiu fortalecer o meio de campo ao invés de simplesmente repor uma peça no ataque. Se optasse pela segunda alternativa, Argel escalaria Vander.

Contudo, preferiu manter na equipe o multifuncional Tiago Real, cujo rendimento nas duas partidas em que substituiu Cárdenas foi considerado positivo. Para o Vitória não perder suas características de um time que atua com três atacantes, Tiago, que já jogou até de meia defensivo, terá na quinta de se multiplicar para preencher as lacunas que Marinho deixará no gramado.

"Nós não podemos mudar nossa forma de jogar. A questão é que, fora de casa, não temos que propor tanto o jogo. Por isso, podemos ter no time um atleta como Tiago, que recompõe o meio de campo. Mas, precisamos manter nossa intensidade e estilo. Tiago Real atuará também como atacante. E, com a volta de Cárdenas, um jogador altamente técnico, nosso poder de criação de jogadas vai aumentar muito", afirmou Argel.

Será a primeira partida do treinador no Vitória sem três homens de frente. Quanto a Tiago, a função de 'falso atacante' já é costumeira. Neste Brasileirão, a exerceu em quatro jogos com o antigo treinador, Vagner Mancini: derrota para o Santa Cruz por 4 a 1, empate com o América-MG em 1 a 1, e triunfos por 2 a 1 e 3 a 2 sobre Grêmio e Sport.

Para quinta, o Vitória entra em campo com Fernando Miguel; Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo, Cárdenas e Tiago Real; Zé Love e Kieza.

Risco de Z-4

Fechar o meio de campo será importante ñão apenas por jogar fora de casa como também porque o time não pode nem pensar em perder.

No momento, o Vitória é o 15º colocado e pode jogar quinta sob intensa pressão. Com a abertura da 30ª rodada, nesta quarta, 12, o Rubro-Negro corre risco de cair para 17º (para isso, Sport e Internacional terão de vencer seus jogos), dentro da zona de rebaixamento.

"A gente precisa pontuar. Mas, quando você está bem tecnicamente e taticamente, você está automaticamente mais perto da vitória. Será um jogo difícil. Internamente, tivemos uma conversa muito boa com Manoel [Matos, vice-presidente do Vitória] e com Anderson [Barros, diretor de futebol]. Foi coisa interna. O importante é que a gente precisa fazer um bom jogo. A Ponte Preta joga de forma parecida conosco. Tem um centro centroavante fixo, que é Roger [no Vitória é Kieza], e jogadores rápidos, de grande mobilidade. Temos que jogar bem e de forma segura", disse Argel.

Para quinta, além de Marinho, o outro desfalque é o zagueiro Victor Ramos, que não atua desde o fim de agosto, ainda sente dores devido a uma lesão no pé esquerdo.

