Sem amarelos, Michel é símbolo de "jogo limpo" do Vitória

Líder e exemplo de disciplina. O Vitória segue no topo da tabela da Segundona, e também tem outros atributos que merecem destaque: nos últimos cinco jogos, ninguém deixou de atuar por suspensão.

Em 28 jogos, foram 45 cartões amarelos recebidos, uma média de apenas 1,6 por jogo. Vermelhos foram três, em toda a competição. Vale lembrar ainda que o Vitória passou os 90 minutos sem levar advertência em cinco partidas.

Entre os titulares, o mais disciplinado é Michel. Em 22 atuações, não levou nenhum cartão amarelo. Para um volante, algo surpreendente, principalmente na carreira do atleta rubro-negro.

"No Ceará, eu tinha apelido de carniceiro do Brasileirão. Tive 15 cartões amarelos na competição, sem contar os vermelhos. Aqui, nenhum amarelo. Estou contente com esta marca, pois é algo novo para mim. É sinal de que estou dando o bote na hora certa, sem fazer faltas duras. Fui expulso uma vez, levando direto, sem amarelo", afirmou o jogador.

Sobre seu tempo de 'carniceiro' no Ceará, Michel tem uma explicação: "Lá, eu era primeiro volante. A marcação é mais pesada e tinha que parar jogadores como Deco, Montillo e Neymar. Às vezes, só parava na falta", lembrou o volante.

O mais curioso é que quem mais recebe cartão nem é considerado titular. Léo, com 12 jogos, cinco deles entrando de primeira, recebeu cinco amarelos e um vermelho. E a expulsão aconteceu logo depois do jogo terminado. Segundo o árbitro da partida, o lateral disparou palavras de baixo calão atingindo sua honra, no duelo entre Goiás e Vitória, terminado em 4 a 3 para o Alviverde.

Para o zagueiro Victor Ramos, a disciplina mostra que a defesa está sabendo trabalhar. "Fico feliz com esta marca. Somos um dos times menos vazados e temos baixo números de cartões, o que é raro para uma defesa. Só fui suspenso uma vez e faz tempo que não temos ninguém fora por conta disso", ressaltou.

Ramos tem quatro amarelos e foi suspenso apenas uma vez, como o próprio lembrou. Pouco para um zagueiro que fez 26 jogos na Série B.

Cautela - Apesar de tanto tempo sem ninguém suspenso, tem muita gente pendurada. Ao todo, são nove que podem levar o terceiro. No jogo contra o Paraná, sábado, Gabriel, Léo, Uelliton, Elton e Gilson precisam ter cautela.

