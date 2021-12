Sem Amadeu, elenco do Vitória se reapresenta após folga

Após ganhar um dia de folga, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta quinta-feira, 5, na Toca do Leão. Depois da sequência de jogos em um curto período de tempo, o Rubro-Negro terá pouco mais de uma semanas de preparação até duelo diante do Guarani, no Barradão. no próximo dia 14 (sábado), às 16h30, no Barradão, pela 22ª rodada da Série B.

Segundo informações divulgadas pela assessoria do Leão, os jogadores que iniciaram a partida diante do Vila Nova-GO fizeram apenas um regenerativo e um trabalho na academia do clube. Já os demais atletas realizaram uma atividade com bola no campo 1 da Toca do Leão.

Com um ferimento no olho esquerdo, o técnico Carlos Amadeu não apareceu no treino desta quinta. O auxiliar Bruno Pivetti ficou responsável por comandar a movimentação nesta manhã. Recuperado da lesão muscular, o lateral-direito Van deu apenas voltas no campo. Enquanto isso, o meia Ruy, que ficou fora da última rodada, treinou normalmente.

