Sem acordo, lateral Juan ainda permanece no Leão

Mesmo anunciando oficialmente que não pretende contar mais com o lateral-esquerdo Juan, o Vitória ainda não conseguiu entrar em acordo com o empresário do atleta, Eduardo Uram. Sem a rescisão, o atleta será apresentado com o elenco na próxima segunda.

O atleta de 32 anos ainda tem contrato com o Leão até o final de 2015. O Vitória chegou a avisar o jogador que ele poderia procurar um outro clube, mas Uram alegou que não terá a obrigação de procurar um novo destino para seu contratado. Caso contrário, só sai do Barradão mediante a pagamento de multa rescisória.

"Só buscaremos um novo clube em caso de rescisão. Apesar do Vitória anunciar que não pretende contar com Juan, ele tem contrato até o final de 2015 e pretende cumprir", assegurou Eduardo Uram.

No Vitória, Juan fez uma boa campanha em 2013 e começou bem no ano seguinte, sendo o artilheiro da equipe no primeiro semestre, com 9 gols. Após lesão na coxa direita, ficou dois meses fora e retornou sem brilho. Não fez mais gols e ainda perdeu a vaga de titular na reta final do Brasileirão.

Além de Juan, o Vitória busca um acordo amigável com Beltrán, que tem contrato com o clube até o final do ano e já declarou publicamente o desejo de permanecer na equipe. No Leão, o atleta só atuou em quatro jogos, nenhum como titular. Também não conseguiu fazer gol em 2014.

Copinha

Com um elenco composto de 29 atletas, o Vitória viajou nesta sexta-feira, 2, para Atibaia, interior paulista, onde estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Porto, no domingo, 4.

Sem tempo para descanso, o time treinou no mesmo dia da chegada e o técnico Wesley Carvalho focou no treino físico. O comandante ainda não definiu o time.

