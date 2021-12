Sem a presença do comandante, Vitória se reapresenta na Toca

A goleada sobre o Sergipe na quarta-feira, 29, diminuiu a pressão por uma boa atuação, mas o elenco já trabalha firme em busca da classificação na Copa do Nordeste. A equipe retornou ao batente na tarde desta quinta-feira, 30, sem o técnico Ney Franco.

Isso porque o comandante rubro-negro viajou para a cidade de Caratinga, em Minas Gerais, para receber uma condecoração. Natural de Vargem Alegre, no interior mineiro, o então volante do time da Liga Universitária de Viçosa (Luve) era conhecido como Ney Caratinga, rei dos desarmes. Depois da homenagem, o treinador retorna a Salvador e participa normalmente das atividades de sexta-feira, 31.

Em Salvador, o auxiliar Éder Bastos comandou o treinamento, com os titulares realizando trabalho muscular na academia, enquanto os reservas participaram de um coletivo.

Dois possíveis desfalques para o próximo compromisso, Marquinhos e Escudero fizeram trabalho regenerativo e serão reavaliados nesta sexta. Os atletas devem ser poupados por conta do ritmo de jogos - ambos atuaram em três dos quatro jogos do Leão na Copa do Nordeste.

O elenco faz nesta sexta, em Pituaçu, o último treino antes da partida contra o Confiança-SE e segue para a concentração. O rubro-negro é o segundo colocado no Grupo A, com sete pontos, enquanto o time sergipano é o lanterna da chave, com um empate e três derrotas na competição.

