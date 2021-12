Seis jogadores seguem no departamento médico do Vitória

Os desfalques têm sido um dos grandes adversários do Vitória em 2018. Na reta final do Campeonato Baiano, o problema era com as suspensões. Agora, é o departamento médico cheio. Ao todo, são seis os lesionados, entre eles Neilton, principal jogador do time.

Fillipe Soutto, Luan, Bryan, André Lima e Cleiton Xavier completam a lista de jogadores rubro-negros no departamento médico.

Para infelicidade do técnico Vagner Mancini, nenhum deles tem previsão de retorno para quinta-feira, 19, quando o Leão enfrenta o Internacional pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil.

A ausência mais sentida, até pela necessidade de marcar gols, certamente será a de Neilton. O camisa 10 é artilheiro do time, com 13 gols na temporada. No domingo, 15, Wilson Vasconcelos, médico do Vitória, falou sobre a lesão do atacante.

“Teve uma lesão pequena, grau 1, na posterior da coxa esquerda. (...) A gente está com uma ideia de, possivelmente neste fim de semana ou no meio da outra semana, já colocar ele para atuar”, projetou o médico.

Neilton, no entanto, é quem está mais próximo de retornar ao gramados. Depois dele, pelo que explicou Wilson Vasconcelos, a tendência é que Fillipe Soutto e Luan sejam os próximos a serem liberados para trabalhar com bola.

O prazo de retorno para o volante é de três semanas. Já o meia-atacante deve retornar em até quatro semanas.

“Fillipe foi ligamento colateral medial do joelho. Precisa de três semanas até a cicatrização completa. Luan teve um edema extenso na coxa (...) Vamos fazer um exame só na semana que vem para ver se diminuiu o edema e ter uma ideia do prognóstico de retorno”, explicou Wilson Vasconcelos.

Outros casos, como de Bryan e Cleiton Xavier, são ainda mais graves. O lateral esquerdo já está fora há cinco semanas, e ainda deve desfalcar o time por mais dois meses.

“Bryan teve uma lesão no adutor. Quando ele jogava no América-MG, sofreu uma lesão parecida na coxa direita. Agora foi na esquerda. Na época, ele precisou de dois meses e meio, quase três, para jogar. Aqui a gente espera de dois a três meses”, resumiu o médico rubro-negro, que também falou sobre Cleiton Xavier.

O meia já havia sofrido uma lesão no ombro durante a pré-temporada, voltou a ser relacionado em meados de março, chegou a entrar em campo pela Copa do Nordeste, mas agora voltou a frequentar o departamento médico graças a uma contusão na coxa.

“Ele teve um avicamento na posterior da coxa, parecida com a de Bryan. A gente espera umas três semanas para fazer o exame de controle, aí a gente vai ter o prognóstico da lesão. São lesões de tempo de retorno mais longo”, explicou.

Um dos mais bem remunerados jogadores do elenco, Cleiton atuou apenas durante 22 minutos em 2018.

Por fim, Wilson Vasconcelos falou sobre André Lima, que sofreu uma fratura no metatarso no meio de março. O centroavante não precisou passar por cirurgia.

“Ele tem um prognóstico inicial de 10 semanas, dois meses e meio”, disse o médico.

Ingressos

Nesta segunda, 16, o Vitória iniciou a venda de ingressos para a partida de quinta, contra o Internacional, pela Copa do Brasil.

As entradas são comercializadas pela internet, por meio do site FutebolCard, nas bilheterias do Barradão, e também nos pontos de venda oficiais do clube, nos shoppings Capemi, Lapa e Paralela.

Os preços dos ingressos para a partida variam entre R$ 20 e R$ 60.

adblock ativo