Seis cambistas são presos durante Ba-Vi

Seis cambistas foram presos e 55 ingressos apreendidos durante o clássico Ba-Vi deste domingo, 2, no Barradão, em Salvador. A situação ocorreu após a empresa FutebolCard, responsável pela venda online das entradas para o jogo, identificar irregularidade na transação pela internet.

De acordo com o site do Vitória, alguns bilhetes foram comprados por meio de fraude e outras entradas adquiridas de forma regular foram duplicados por cambistas.

Após perceber a ação, a empresa informou à equipe que controlava a entrada no estádio Barradão e os torcedores com bilhetes irregulares foram barrados. Eles relataram que compraram os vouchers com cambistas na porta do estádio.

Alguns cambistas foram identificados e um carro que armazenava os bilhetes falsos foi localizado. A polícia foi acionada e realizou as prisões e apreensões.

Vouchers falsos foi identificados na entrada do Estádio do Barradão (Foto: Reprodução | E. C. Vitória)

