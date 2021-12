Se vencer o ABC, Vitória atinge 11ª rodada seguida na ponta

A cada entrevista, o meia Pedro Ken repete a mesma frase: "O difícil não é chegar no topo. O complicado é se manter lá". A declaração é interessante, mas não tem sido tão complicado assim. Vencendo o ABC no sábado, 6, no Barradão, o Vitória chegará a 11 rodadas consecutivas no topo da tabela da Série B, igualando o número em que o Criciúma ficou no posto (confira quadro abaixo).

Para Ken, a complicação maior é segurar a ânsia do adversário querer derrubar o líder. "Estamos acostumados com a liderança e desaprendemos a perder. Olha o choque que foi perder para o Avaí. Parecia que o mundo estava acabando para nós e para o torcedor. Não estamos satisfeitos porque vacilamos e nossos concorrentes não. Mas não adianta chorar mais. Agora é vencer o ABC e se manter na ponta", garantiu o maestro rubro-negro.

O Leão tomou a liderança na 18ª rodada, após vencer o Joinville e se beneficiar da derrota do Criciúma, até então em primeiro. O time baiano conseguiu tirar uma diferença que foi de nove pontos. Chegou a abrir uma diferença de sete para os catarinenses, mas que agora caiu para apenas dois.

"Claro que não podemos mais vacilar. A derrota foi bom, pois vimos que não tem nada ganho. Já sabíamos que poderia acontecer uma oscilação, mas quem não gostaria de uma oscilação como a nossa, perdendo só uma em 11 jogos?", questionou Ken.

Tirar o Vitória do G-4 será uma tarefa ainda mais difícil. Desde a quarta rodada, quando entrou pela primeira vez entre os que se classificam para Série A, o Leão não deixou mais o local. São 23 rodadas sem sair de lá. Apenas o Criciúma ficou mais tempo no G-4: está lá desde a rodada inicial da Segundona.

