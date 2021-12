"Se for necessário que use atletas do sub-17 ou sub-20, eu usarei", diz Mancini

Com oito dias à frente da presidência do Vitória, o presidente em exercício, Agenor Gordilho, apresentou durante coletiva à imprensa, na tarde desta quarta-feira, 26, Cléber Giglio e Vagner Mancini, como novos diretor de futebol e técnico do clube, respectivamente (veja vídeo abaixo).

"Estou ciente de algumas contratações que estavam em andamento pela última gestão, mas não falei oficialmente com os empresários. Nunca contratei atleta sem falar com o treinador, falarei com Mancini e vamos verificar", declarou Giglio.

Pela quinta vez como técnico do Rubro-Negro baiano, Mancini comentou sobre a importância da competitividade da equipe. "É importante ter um time competitivo."Se for necessário que eu use atletas do sub-17 ou sub-20, eu usarei", afirmou.

Neste domingo, 30, o Vitória enfrentará o Cruzeiro no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Rubro-Negro ocupa a 19ª colocação na tabela, com 12 pontos.

Da Redação, com informações de Juliana Lisboa

