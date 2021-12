Santos faz nova proposta por Tréllez; diretoria do Leão não comenta investida

O Santos parece mesmo disposto a contar com Santiago Tréllez em seu elenco. A equipe paulista já havia demonstrado interesse na contratação do atacante e nesta quarta-feira, 17, enviou uma nova proposta para contratar o camisa 22 do Vitória. O valor não foi confirmado.

Tréllez é visto como nome ideal para reforçar o ataque do Peixe, que atualmente conta apenas com Rodrigão, após passagem pelo Bahia em 2017, e o jovem Yuri Alberto.

11 11

O nome do colombiano tem aparecido com frequência no noticiário paulista. Antes do Santos, o atacante já esteve na mira dos rivais Corinthians e São Paulo, mas ambos esbarraram no mesmo problema: falta de dinheiro.

A diretoria do Vitória já deixou claro que pretende manter o jogador e só está disposta a liberar o atleta diante do pagamento da multa estabelecida, de R$ 10 milhões.

O contrato de Tréllez com o Rubro-Negro vai até dezembro deste ano e existe um interesse por parte da diretoria do clube de renovar o contrato com o jogador, que chegou em julho do ano passado.

Em 2017, Tréllez foi o artilheiro do Leão na Série A, com dez gols marcados em 23 partidas. Na última terça-feira, o colombiano foi titular e anotou o tento do triunfo por 2 a 1, contra o Globo-RN, pela Copa do Nordeste, na estreia do time em 2018.

Depois do jogo, ainda no gramado, o atacante concedeu entrevista para a TV Aratu, mas esta só aconteceu com uma condição imposta pela assessoria de imprensa do Leão: não poderia haver perguntas sobre uma possível transferência do jogador.

Enquanto não tem o futuro decidido, Tréllez segue como a principal referência no ataque do Vitória, que, além dos titulares Kieza e Neilton, tem Denilson, Rafaelson e Júnior Todinho como opções no banco de reservas.

Reforços no ataque

Nesta quarta, o Vitória ganhou mais uma opção para o ataque. Depois de longa novela, André Lima renovou contrato e vai ficar mais uma temporada na Toca do Leão.

Em 2017, o camisa 99 foi um dos artilheiros do Campeonato Baiano, com sete gols, e o maior goleador do Leão na temporada, somando 15 bolas na rede.

A tendência é que a lista do ataque rubro-negro tenha outro acréscimo nos próximos dias. De acordo com o site Galaticos Online, Rhayner esteve nesta quarta no Barradão e passou por exames médicos.

Depois do triunfo por 2 a 1 contra o Globo-RN, na estreia da Copa do Nordeste, Mancini falou sobre a possível chegada de Rhayner e elogiou o atacante, com quem trabalhou no Vitória em 2015.

“Rhayner já foi meu atleta aqui. Se tiver o acerto a gente vai ficar muito feliz porque se trata de um atleta moderno, joga nos extremos. Desde que haja o acerto a gente vai ficar feliz”, destacou Mancini.

adblock ativo