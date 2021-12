Samuel comemora excelente início pelo Vitória: "Nem nos meus melhores sonhos"

Destaque do Vitória nesse início de temporada, o atacante Samuel foi o autor de um belo gol no triunfo por 3 a 1 no domingo, contra o Treze-PB. O tento assinalado aos 12 minutos da etapa final, foi o terceiro gol nos últimos quatro jogos do centroavante que já balançou as redes cinco vezes na temporada.

Artilheiro isolado da equipe, o atual ‘camisa 9’ falou nesta segunda-feira, 5, em entrevista coletiva, sobre a ótima fase que vem vivendo no clube. Formado nas divisões de base, o atacante estreou pelo profissional na reta final do Brasileirão Série B, marcou o último gol do time na temporada e vem mantendo a pegada para 2021.

“Vinha esperando essa oportunidade há muito tempo e ela apareceu [...] Acho que nem nos meus melhores sonhos eu esperava um começo de temporada assim. Mas graças a Deus as coisas estão acontecendo, estão fluindo. Quero continuar trabalhando dessa forma, para manter a evolução cada vez mais”, garantiu Samuel.

O voleio anotado pelo atacante na partida contra a equipe de Campina Grande, pelo Nordestão, lembrou muito a especialidade de outro ídolo rubro-negro: Bebeto, também revelado pelo Vitória. Questionado se ele havia buscado inspiração no tetracampeão mundial, Samuel falou que o recurso foi algo que surgiu no momento.

“Não costumo treinar muito esse tipo de finalização não. Foi mais ali na hora, pela forma que a bola chegou até mim na hora. Então tentei ajeitar o corpo para conseguir fazer o voleio”, explicou o ‘camisa 9’ do Leão da Barra.

O 'camisa 9' ainda garantiu que não se inspirou em Bebeto para gol de voleio contra o Treze-PB | Foto: Pietro Carpi | EC Vitória

Centroavante moderno

Apesar de atuar mais centralizado, o confronto diante do Treze-PB expos outras valências do jogador de apenas 20 anos. Bastante participativo, o centroavante mostrou bastante desenvoltura para cair pelos lados do campo em momentos pontuais na partida e abrir espaços para Vico e David, que atuam nas pontas.

Sobre sua movimentação durante os 90 minutos, Samuel ratificou a preferência por atuar de forma mais centralizada. No entanto, ele também explicou que esse aspecto tático é muito exigido pelo treinador Rodrigo Chagas nos duelos.

“Prefiro atuar centralizado, mas o professor Rodrigo pede para a gente não ficar muito parado, para movimentar bastante, até para criar espaço para os meias ou para os atacantes de beirada. Tento ter essa mobilidade também de aparecer pelos lados para criar esse espaço para outros jogadores infiltrarem”, afirmou.

Ausência de um camisa 10

Por fim, Samuel comentou sobre a falta que o plantel tem sentido de um meia de criação. Dentro do elenco, três dos quatro jogadores que desempenham a função — Gabriel Santiago, Eduardo e Fernando Neto — estão entregues ao Departamento Médico (DM). Com isso, a solução encontrada por Chagas tem sido a improvisação de Alisson Farias e Ruan Nascimento, atacantes de origem mas que conseguem jogar pelo meio.

“A gente tem sofrido muito com a perda desses atletas, o Gabriel, o Eduardo, o próprio Fernando Neto também. Mas ontem o Alisson estava muito bem no jogo. Infelizmente, com a expulsão do Pedrinho, o professor teve que sacar ele, que estava muito bem no jogo. É questão de adaptação. Alisson tem total condições de jogar ali por dentro”, avaliou o centroavante.

