Sampaio Corrêa usa escudo errado do Vitória em site

O escudo do Vitória manipulado com a palavra "vice" continua "assombrando" os rubro-negros. O símbolo já foi usado diversas vezes no lugar do original. O erro agora foi cometido pelo clube Sampaio Corrêa, adversário do Leão na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado, 9.

O escudo com a palavra "vice" ao invés das siglas "ECV" foi publicada no site do time maranhense. Após perceber o equívoco, o clube alterou o escudo do Vitória.

A gafe é uma dor de cabeça rotineira para o Vitória. A Arena Fonta Nova exibiu o símbolo errado em um vídeo promocional. O bloco Olodum fez o mesmo ao tentar fazer uma homenagem ao clubes do Brasil no carnaval de 2013

O mesmo aconteceu esse ano nas credenciais da imprensa no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, contra o Ceará.

Em 2013, o Vitória entrou com uma ação contra o site de buscas Google para que deixasse de exibir o escudo errado. O time baiano ganhou a causa, mas o símbolo ainda aparece no site.

