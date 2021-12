Saldo de dois gols por jogo tem me deixado irritado, afirma Mancini

Três partidas, nove pontos disputados e apenas um alcançado. Essa é a atual situação do Vitória, que se encontra na zona de rebaixamento desde a segunda rodada do Brasileirão, quando perdeu a partida contra o Atlético-MG fora de casa. Diante desta situação, o técnico Vagner Mancini diz reconhecer os erros do elenco no último duelo, principalmente nos primeiros 45 minutos.

"Eu vi uma equipe que entrou no primeiro tempo desconcentrada e permitindo algumas jogadas que normalmente a gente não dá espaço. Os dois gols foram em lances onde nós tivemos erros individuais e coletivos", afirmou ele.

A derrota desta segunda-feira, 30, fez com que o Vitória permanecesse na 17ª colocação. Atualmente, o rubro-negro e o Cruzeiro, 18º colocado, encontram-se empatados com a mesma quantidade de pontos somados (1) e saldo de gols (-2). O que coloca o Leão na frente da Raposa é a quantidade de gols prós, 4 contra 0.

Nas três últimas partidas do Vitória, foram duas derrotas e um empate, com seis gols sofridos e quatro feitos.

Segundo tempo

Se o primeiro tempo para Mancini não foi o esperado, o segundo foi de superação. "Uma equipe que foi, que brigou, batalhou, teve alma, se entregou e que teve uma aptidão muito melhor do que na etapa inicial. (Já no primeiro tempo) a equipe foi descompactada, desinteressada, uma equipe que me fez chegar no vestiário e ter uma alteração de humor", disse.

Estreantes

A novidade na partida contra o América foi a estreia dos atacantes recém-contratados, Wallyson e Lucas Fernandes, que, apesar de terem entrando no segundo tempo, tiveram atuação destacada. E Mancini afirmou que eles poderão atuar como titulares nas próximas partidas. "As entradas de Lucas Fernandes, de Wallyson e também de Guilherme deram uma alma nova à equipe", afirmou.

Se, para o técnico, o ataque foi bem, a defesa não: "O nosso setor defensivo foi mal, com exceção do Pedro Botelho. Os três jogadores (José Welison, Kanu e Ramon) não foram bem. E nós acabamos tomando dois gols em dois lances onde a gente não erra. Esse saldo de dois gols tomados por jogo me deixa de cabelo branco. E isso tem me deixado irritado".

O Vitória retornou para Salvador na manhã desta terça-feira, 1º, onde retornará aos treinos de olho na partida contra o Fluminense, no próximo domingo, 6, no Barradão.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

