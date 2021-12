Saiba a situação dos contratos dos jogadores do Vitória

Com o fim da temporada se aproximando, é chegada a hora das mudanças nos clubes. No Vitória não é diferente. Para 2019, o clube baiano decidiu jogar o Campeonato Baiano com a equipe Sub-23, para assim poupar alguns jogadores para o restante da temporada e disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O técnico João Burse voltará ao comando da equipe Sub-23, e um novo nome virá para comandar a equipe principal. Já dentro de campo, alguns vão em embora, outros retornam de empréstimo e outros chegam pela primeira vez. Saiba a situação dos contratos dos jogadores que têm vinculo com o clube:

Goleiros:

Ronaldo - até dezembro de 2021

Caique - até dezembro de 2020

João Gabriel - empréstimo terminaria no fim de 2018, mas, de acordo com o empresário, o jogador renovará com o clube até o fim de 2021

Elias - empréstimo até dezembro 2018

Zagueiros:

Lucas Ribeiro - até dezembro de 2021

Ruan Renato - até dezembro de 2020

Ramon - até dezembro de 2019

Bruno Bispo - até dezembro 2019

Léo Xavier até dezembro 2019

Aderllan - empréstimo até dezembro de 2018, já foi liberado pelo clube

Wallison Maia - empréstimo até dezembro 2018, já foi liberado pelo clube

Laterais:

Cedric - até dezembro de 2021

Fabiano - até dezembro de 2020

Marcelo Benitez - até junho de 2019

Jeferson - empréstimo até dezembro de 2018

Lucas - empréstimo até dezembro de 2018, já foi liberado pelo clube

Bryan - empréstimo ate dezembro de 2018, já foi liberado pelo clube

Juninho - contrato até dezembro 2018

Volantes:

Léo Gomes - até dezembro de 2021

Rodrigo Andrade - até dezembro de 2020

Willian Farias - até dezembro de 2019

Marcelo Meli - até junho de 2019

Arouca - empréstimo até dezembro de 2018, já foi liberado pelo clube

Fillipe Soutto - contrato até dezembro de 2018

Uillian Correia - até dezembro de 2019

Meias:

Nickson - até dezembro de 2021

Yago - até dezembro de 2020

Jhemerson - até junho de 2019

Rhayner - empréstimo até dezembro de 2018, já foi liberado pelo clube

Guilherme Costa - empréstimo até dezembro 2018

Atacantes:

Luan - até dezembro de 2022

Flávio Henrique - até dezembro 2021

Léo Ceará - até dezembro de 2020

Neilton - até junho de 2020

Maurício Cordeiro - até dezembro de 2019

Erick - até junho de 2019

Walter Bou - até junho de 2019

Luan Ferreira - até junho de 2019

Lucas Fernandes - empréstimo até dezembro de 2018

André Lima - contrato até dezembro de 2018, já foi liberado pelo clube

Wallyson - empréstimo até dezembro de 2018

Júnior Todinho - contrato até dezembro de 2018

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo