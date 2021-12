"Sabemos o perigo que é jogar contra o Corinthians", diz Rhayner

Às vésperas de encarar o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o meia do Vitoria, Rhayner, disse em entrevista coletiva na Toca do Leão, nesta terça-feira, 24, que, apesar de reconhecer os riscos, a equipe Rubro-Negra precisa entrar em campo concentrada contra o atual líder do Brasileirão e buscar a vantagem para o jogo de volta.

"(..) A gente sabe da importância que tem esse primeiro jogo. Amanhã, a nós temos que entrar concentrados. Sabemos o perigo que é jogar contra o Corinthians, então, a gente vai ter que jogar muito concentrado pra conseguir fazer um bom resultado".

Diferente do que foi na quarta fase contra o Internacional, o Leão não terá a oportunidade de disputar a segunda partida no Barradão. Sendo, assim, o jogador destacou a importância da torcida para embate desta quarta.

"A gente sabe que ele (torcedor) é importante, e, nesse jogo não vai ser diferente. Apesar de ser a primeira partida, a gente precisa contar com o apoio deles e fazer uma grande partida dentro de casa".

O meia, que não balança as redes há algum tempo, diz não se importar muito em marcar gols. "Eu nem me preocupo muito com o gol, me preocupo com atuar bem, ajudar a equipe, com os companheiros marcando, e que a gente saia vitorioso. Acho que esse é o ponto principal pra mim", declarou.

