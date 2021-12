Ruy projeta evolução no Nordestão: "Chegaremos longe"

Autor de um belo gol na partida contra o Náutico, no sábado, 30, no Barradão, o meia do Vitória, Ruy, participou da coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, 1, e comentou sobre a suada classificação à próxima fase na Copa do Nordeste, mesmo sem o clube vencer no torneio regional.

"Feliz pelo meu primeiro gol com a camisa do Vitória, acertei um belo chute. O Tencati, que já me enfrentou por algumas vezes no estado do Paraná, frisou essa minha qualidade em finalizar de longe, mas o importante mesmo é a classificação [...] Foi muito importante para nós. Não seria justo, como maior equipe a vencer o torneio, ficar de fora desse campeonato. Não foi da maneira que a gente gostaria, queríamos a vitória, mas acredito que evoluímos muito de um modo geral", ressaltou.

Com a conquista da vaga nas quartas de final, o Vitória viajará para o Ceará, onde encara a equipe do Fortaleza na próxima segunda-feira, 8, às 21, em partida única realizada na Arena Castelão, em decorrência do regulamento de melhor campanha na primeira fase. Por causa da desvantagem, ele lamentou a ausência de sua torcida no duelo decisivo.

"Tenho certeza que se a gente jogasse aqui, eles (torcedor) iriam vir nos apoiar. No entanto, o regulamento proporciona isso. Então, teremos que trabalhar muito forte para fazermos um jogo muito correto e sem erros, tentando impor nosso jogo para poder conquistar mais uma classificação", garantiu Ruy.

De acordo com o atleta, com dois jogos no comando Rubro-Negro, caminhando para o terceiro, Cláudio Tencati tem conseguido implementar, dentro de campo, uma cara nova ao time do Vitória. "Ele (Tencati) é muito motivacional. Não podemos dizer que ele melhorou 100%, para não ser ingrato com Chamusca, mas o Tencati nos passou uma confiança e consistência tática muito boa. No entanto, também precisamos fazer nossa parte dentro de campo, obedecendo a um padrão tático exigido por ele durante a semana, que tenho certeza que chegaremos longe no Nordestão e na Série B", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

