Ruy e Capa permanecem de fora dos treinos, indica médico do Vitória

O Vitória segue em preparação para o próximo confronto diante da Ponte Preta, no domingo, 27, em São Paulo. Nesta quarta-feira, 23, o técnico Geninho finalizou os trabalhos técnicos da equipe.

O treinador focou em repetições de jogadas em triangulações, virada de bola em diagonal, cruzamentos para cabeceio e finalização. O meia Chiquinho voltou a treinar logo após apresentar uma dor no tendão do pé.

As baixas médicas no elenco ficam por parte do volante Lucas Cândido, que está com uma virose, Van, com um desconforto no adutor, e Jordy, que trata uma pubalgia, além de Ruy e Capa que tratam lesões musculares e não participam das próximas atividades, garante o médico do clube, Dr. Rodrigo Vasco da Gama.

A programação do Vitória segue nesta quinta e sexta-feira pela manhã, com trabalhos na parte tática. E no sábado a delegação rubro-negra viaja para Campinas.

