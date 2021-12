Rubro-negros reclamam de sequência de jogos da Série B

O ritmo forte da Segunda Divisão tem preocupado os jogadores do Vitória. Sem tempo para descansar entre uma partida e outra, os atletas rubro-negros vem reclamando de dores e outros problemas físicos que podem prejudicar o time no momento mais importante: a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

No treino desta quarta-feira, 22, foi a vez do zagueiro Victor Ramos reclamar da sequência de jogos. "Acho que tá todo mundo cansado, são muitos jogos e pouco tempo para descansar. Então é jogo toda terça e sexta ou terça e sábado, assim não dá tempo para recuperar. Eu mesmo estou com a perna pesada tenho que fazer bastante gelo para melhorar", disse em entrevista coletiva.

O volante Uelliton também não deixou por menos, revelando que conversou rapidamente com o técnico Paulo César Carpegiani para demonstrar sua preocupação pelos companheiros. "Conversei que a maioria dos jogadores estão cansados por causa do ritmo dos jogos. A gente fez um trabalho físico na segunda e o pessoal vem se queixando de dores musculares. Eu até fiquei fora do último treino e ele veio me perguntar se eu estava bem. E eu respondi que estou pronto para enfrentar o Ceará", confirmou.

A partida em Fortaleza, na sexta-feira, 24, às 21h, é válida pela última rodada do primeiro turno da Série B. O confronto vale a liderança da Série B para o rubro-negro baiano, que caiu para segundo após o triunfo por 2 a 0 do Criciúma sobre o Avaí na terça-feira.

Victor Ramos, no entanto, garante que não está preocupado com a briga pela ponta, e sim na permanência no G-4 e o acesso à Primeira Divisão no ano que vem. "Todo jogo tem que ganhar, independente da briga pela liderança. A gente tem que distanciar do quinto colocado, isso que é o mais importante para o Vitória. Quando o campeonato estiver perto do final, aí sim a gente pode pensar no título", opinou.

Já Uelliton acha que a briga pela liderança torna os jogos mais complicados para Criciúma e Vitória. "Todo mundo quer ganhar da gente e do Criciúma, os times que estão lá em cima. Então vai ser um jogo difícil para a gente, ainda mais lá dentro de Fortaleza. Mas o Vitória vai em busca dos três pontos para voltar à liderança", garantiu.

