Rubro-Negros compram quase a metade da carga de ingressos

Mesmo com muitas filas e grande procura, ainda restam ingressos para os torcedores do Vitória que desejam assistir ao clássico Ba-Vi deste sábado, 2, na Arena Fonte Nova, válido pela 29ª rodada da Série B.

Do total da cota destinada à torcida do Vitória, que é de 4.529 bilhetes, 2.015 ingressos foram vendidos até esta quinta-feira, 1º. As vendas até esta quinta foram destinadas exclusivamente aos sócios do Leão.

Nesta sexta-feira, 2, a venda será aberta para toda a torcida, e o torcedor poderá adquirir os bilhetes na central do "Sou Mais Vitória", no shopping Capemi, região do Iguatemi, ou nas bilheterias do Barradão. Os ingressos de meia-entrada já estão esgotados desde a quarta-feira, 30, e só há entradas no valor de R$ 80 (inteira).

