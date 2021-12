Rubro-negro quer Danilo, mas Timão tem a prioridade

O destino do meia Danilo ainda está indefinido. Porém, segundo seu empresário, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi, a preferência na renovação ainda é do Corinthians, com quem o jogador tem contrato até julho.

"O Corinthians ainda vai se posicionar sobre a renovação. Danilo já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas quero manter a palavra. Vou esperar a posição do Corinthians, que tem preferência na renovação", disse Gilmar.

Ele também confirmou que o Vitória fez uma proposta oficial, mas outras equipes estão na briga, principalmente no exterior. "O Vitória fez uma proposta oficial, mas outros clubes estão interessados, como o Goiás e alguns times de fora. Creio que nos próximos dias terei uma conversa com o Corinthians. Só depois poderemos negociar", disse o empresário.

Gilmar afirmou que a proposta do Leão não foi descartada e que tudo depende da decisão do Timão. Mesmo que ele assine uma renovação com o Alvinegro, o Vitória mantém a proposta de ter o atleta por empréstimo até o final do ano. Na verdade, é justamente o que o Leão quer.



O salário de Danilo ultrapassa os R$ 350 mil. A busca pelo meia se intensificou depois da lesão de Escudero, de fora por pelo menos seis meses.

Nesta quinta, 20, boatos circularam nas redes sociais de que o atacante Souza, ex-Bahia, estaria perto de assinar com o Vitória. A conversa surgiu depois que o seu empresário, Carlos Leite, esteve no Barradão. Porém, Willie também é gerenciado por Leite, que foi conversar sobre a cirurgia do seu outro atleta. A diretoria negou o boato. "Não existe nenhuma conversa", disse o presidente do clube, Carlos Falcão.

Treino leve

Todo elenco fez apenas trabalhos físicos ontem. A turma que venceu a Juazeirense, realizou apenas um fortalecimento muscular. Hoje, Ney Franco, que foi a São Paulo, retorna para comandar o primeiro coletivo.



O grande mistério é saber quem substituirá Escudero na criação. O principal nome é o lateral-esquerdo Juan. Na ala canhota, Euller assumiria o setor. "É uma grande perda para qualquer clube. Escudero é muito importante, mas temos outros jogadores qualificados", disse o atacante Dinei.

