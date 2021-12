Rubro-Negro prega superação para vencer jogo da estreia

Começar o Brasileirão com o pé direito diante do Avaí, às 16h, na Ressacada, seria um belo exemplo de superação para o Vitória, que vive um momento delicado.

Levando em consideração apenas a estreia, são cinco desfalques na equipe – seis, se levar em conta o volante Zé Welison, que precisou de cirurgia e só deve voltar a jogar em outubro.

Para o volante Uillian Correia, o desfalque será sentido, mas não determinante para a tuação do elenco. “Lamentamos a perda dos nossos companheiros. Mas temos o grupo à altura. Um grupo de muita qualidade. No último jogo, quem entrou o lugar de Ramires foi René, que foi muito bem. Tenho certeza que vamos fazer grande partida e buscar os três pontos”, disse.

Mas, se levar em conta de três semanas para cá, foram ainda mais mudanças: a demissão de um treinador, a chega de dois novos reforços, e, para coroar, um novo treinador, que também é o gerente de futebol do clube.

Como se não bastasse, o elenco vai ter que superar, também, um histórico ruim: o de estreias no campeonato.

Nas últimas quatro vezes em que disputou a Série A, o Vitória perdeu os primeiros jogos em três ocasiões e empatou apenas uma – em casa. Como visitante, como é o caso, foram apenas derrotas.

A última vez que venceu numa estreia fora de casa foi em 2009, quando bateu o Atlético-PR por 2 a 0 na Arena da Baixada.

Ponderações

Segundo Cleiton Xavier, a equipe sabe que começar o campeonato é importante para não precisar correr atrás no final da temporada – como aconteceu no ano passado. Mas o jogador pondera que a missão não vai ser fácil.

“Jogo difícil. Todos os clubes, principalmente nessa primeira rodada, têm essa motivação de começar com o pé direito. O foco é fundamental para a gente buscar pontos. A gente não pode deixar de somar, independentemente se é em casa, se é fora. Lógico que não vamos ganhar todos, que vamos perder alguns jogos, mas que seja o mínimo possível”, avaliou.

Para ele, a ideia é começar bem o torneio para sonhar com o título – que, segundo o jogador, ainda faz parte dos planos do clube. “Sem dúvida [o projeto é ser campeão]. É o projeto do clube. Quando vim, foi justamente pelo projeto que apresentou. Sabemos que é difícil, mas acho que a gente tem que ir jogo a jogo, são 38 rodadas, cada jogo muito difícil. A gente tem que estar bem concentrado e buscar pontos a cada rodada”.

Pesa a favor do Vitória que o clube é o da Série A que melhor teve rendimento no início da temporada: em 30 jogos, foram 21 vitórias, seis empates e três derrotas, com 76,6% de aproveitamento.

O Avaí, por sua vez, acabou de subir da Série B após um 2015 complicado na Série A. Na última vez que esteve na elite, o Leão da Ilha perdeu muitos pontos em casa e teve a irregularidade como fator determinante para a queda.

Ainda assim, enfrentar adversários recém-chegados à Série A numa estreia não é sinônimo de facilidade. A última vez em que isso aconteceu com o Vitória foi contra o pernambucano Santa Cruz – e foi goleado por 4 a 1.

