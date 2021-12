Rubro-Negro busca técnico enérgico para evitar degola

Um time com qualidade técnica, mas que tem sucumbido à pressão. Esta é a análise que a diretoria rubro-negra faz de seu atual elenco.

Por isso, o próximo treinador, que deve ser contratado nas próximas 48 horas, já tem perfil traçado: motivador, experiente, que tenha respaldo no mercado e que, sobretudo, saiba lidar com momentos de dificuldade. É necessário dar um chacoalhão motivacional nos atletas.

Os diretores do Vitória não citam nomes. Porém, alguns treinadores já estão em conversas avançadas. Argel Fucks seria o favorito. Rogério Micale, técnico da seleção brasileira medalha de ouro na Olimpíada deste ano, correria por fora.

O que pesaria a favor de Argel é justamente o perfil: ele é conhecido por ser um técnico vibrante, motivador e de pulso firme. Zagueiro de sucesso na década de 90, tornou-se especialista em armar grandes sistemas defensivos.

No momento, o Vitória é o 18º colocado, na zona de rebaixamento. O ataque até que vem fazendo sua parte. Com 31 gols marcados, é o 10º melhor da competição. Já a defesa é a 3ª pior, com 37 sofridos.

O trabalho de maior destaque de Argel serve de alento. Em 2014, assumiu o Figueirense na lanterna do Brasileirão com 12 rodadas disputadas. Tinha somente sete pontos ganhos. Ao final do campeonato, a equipe catarinense somou 47 e ficou na digna 13ª colocação. No ano passado, o treinador viveu história semelhante. Assumiu o Inter em 11º lugar, na 19ª rodada, e encerrou o Brasileirão em 5º.

Neste ano, ganhou o titulo estadual, mas foi demitido em 10 de julho, ao fim da 14ª rodada, após quatro derrotas seguidas. Na ocasião, a equipe gaúcha estava em 10º no campeonato. Agora, 10 rodadas depois, é a 16º.

Na sequência, foi recontratado pelo Figueirense, mas pediu demissão oito jogos depois, com uma vitória, quatro empates e três derrotas. Um desentendimento com diretores teria causado a saída.

Contra a pressão

Em contato com a reportagem do A TARDE, o vice-presidente do Vitória, Manoel Matos, não quis comentar sobre Argel, mas confirmou qual será o perfil do futuro comandante.

"Estamos no mercado, contactando alguns treinadores e devemos ter algo de concreto nas próximas horas. Qualquer nome que surja agora é especulação. Mas o perfil será esse: o de um treinador experiente, que saiba lidar com pressão. Percebemos que isso estava faltando ao nosso time. Contra o Flamengo (no Barradão, anteontem), começamos bem, fazendo 1 a 0. Mas, quando levamos o empate, o time sentiu o golpe, foi involuindo e sofreu a derrota. Em jogos como os contra o Corinthians e Atlético-MG (ambos fora de casa dentro do último mês), ocorreu o mesmo. Não tivemos força de reação".

As três partidas citadas por Manoel Matos terminaram com derrotas por 2 a 1. A contra o Flamengo, em casa, culminou com a demissão do técnico Vagner Mancini.

Hoje pela manhã, o elenco se reapresenta na Toca do Leão. O auxiliar técnico Wesley Carvalho comandará o treino. No ano passado, ele ganhou prestígio no clube ao se tornar técnico interino em meio a uma crise institucional e ganhar três de quatro jogos.

Wesley passou o comando da equipe a Mancini em 5 de junho, quando, decorridas seis rodadas da Série B, o Vitória era o 4º colocado, dentro do grupo dos que ascenderiam à elite nacional.

A tendência é que Wesley Carvalho dirija o Vitória na partida de quinta-feira, pela 25ª rodada do Brasileirão, contra o Internacional.

