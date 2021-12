Rubro-negro baiano vai ter que suar!

Enfrentar logo de cara o líder da primeira fase já é difícil. Imagine então fazer isto depois de uma viagem cansativa que ultrapassa 800 km de trajeto. Pensando nisso, a diretoria do clube resolveu um dos problemas. Conseguiu fretar voo direto para Teixeira de Freitas, ida e volta. Antes, haveria trecho de ônibus entre Porto Seguro e o local do jogo. Resta agora executar a missão de bater o animado Serrano, às 16h deste domingo, 9.

"Eram previsíveis essas viagens cansativas, principalmente neste ano atípico com a Copa. Temos que driblar situações para sair das armadilhas. No primeiro momento, mesclamos atletas e deu certo. Agora, vamos usar a estrutura do clube. Teremos um voo fretado para ir e voltar no mesmo dia do jogo. De ônibus, seriam mais de 12 horas e poderia dificultar. Cartada acertada", disse o técnico Ney Franco.

Para o capitão Wilson, tanto a cidade do jogo quanto o adversário são um mistério. O camisa 1 atuou em todos os jogos do Vitória na Série A de 2013, mas, pelo Baianão, só atuou na final, contra o Bahia. Tudo vai depender dos vídeos apresentados sobre o Serrano.

"Não tivemos tempo de ver os jogos do Serrano, pois aconteciam quando estávamos atuando pelo Nordestão. Acredito que Ney vai passar alguma informação. Vamos procurar respeitar o Serrano, mas queremos conquistar os três pontos logo na estreia, mesmo que seja na casa deles. Parece que o gramado lá não é ruim", disse Wilson.

O Estádio Municipal Roberto Pereira de Almeida, o Robertão, foi praticamente demolido para a construção de uma nova praça esportiva, entregue no final do ano passado. O Serrano, antes representante de Vitória da Conquista, foi convidado pela prefeitura da cidade e passou a ser mandante do local.

Na primeira fase, o Serrano pegou gosto pela nova casa. Em quatro jogos, venceu três e empatou apenas uma, contra o Bahia de Feira, no seu primeiro jogo oficial no Robertão. Em Teixeira de Freitas, o Serrano conquistou 10 dos 16 pontos somados na primeira fase.

"O pessoal da cidade abraçou o time. No estádio, a torcida apoia o tempo todo. É uma coisa muito positiva para nós. A torcida de Teixeira de Freitas está de parabéns!", disse o goleiro do Serrano, Gil, ao site Bahia Notícias. Mesmo assim, Gil admite que o favorito no duelo ainda é o Vitória.

Pé na estrada

Quanto à viagem para Teixeira de Freitas, o Vitória pulou uma fogueira, mas tem outros obstáculos. Em apenas dois jogos, o time vai aos extremos. A tropa do técnico Ney Franco irá conhecer o pontos bem ao Sul e ao norte baiano. Depois de Teixeira de Freitas, tem viagem para Juazeiro, onde enfrenta a Juazeirense na terceira rodada, no dia 19 de fevereiro.

