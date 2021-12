Rubro-Negro aumenta elenco e dá mais opções para Vagner Mancini

Um nome se destaca em meio ao pacotão de reforços apresentado pelo Vitória nesta quinta, 1º. Único atacante da lista, Jonatas Belusso chega ao Barradão com a missão de suprir a ausência do colombiano Santiago Tréllez, negociado com o São Paulo.

Entre equipes brasileiras e estrangeiras, o jogador de 29 anos já vestiu camisas de mais de 10 clubes, a exemplo do Juventude, Náutico, Brasil de Pelotas e, mais recentemente, a do Londrina.

O desempenho na equipe paranaense despertou o interesse do Vitória. Belusso foi um dos destaques do Tubarão e marcou 11 gols em 17 jogos pela Série B do ano passado.

Antes de assinar por dois anos com o Rubro-Negro, no entanto, o jogador teve uma curta passagem pelo mundo árabe. Foi negociado com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, mas rescindiu contrato e ficou livre para voltar ao Brasil.

Se o desempenho em 2017 pesa a favor de Belusso, a pouca experiência na Série A joga contra o atacante. São apenas seis jogos disputados na elite do futebol brasileiro. Ontem, Belusso comentou sobre a expectativa de voltar a jogar em um clube de Primeira Divisão.

“Para mim, é uma realização muito grande. Ano passado eu dormia e acordava com o objetivo de atuar em um time na Série A. Esse primeiro objetivo foi alcançado, vou voltar a jogar na Série A. Agora há outros objetivos”, avaliou.

Quando foi questionado sobre a missão de substituir Tréllez, Belusso desconversou e preferiu falar sobre a responsabilidade de vestir a camisa rubro-negra.

“Substituir tanto ele [Tréllez] quanto Kieza é uma responsabilidade grande. Acima da responsabilidade de substituir um atleta, está a camisa que você veste. Minha responsabilidade é essa: vestir a camisa do Vitória”, respondeu.

Além do atacante, o Leão apresentou ontem outros três reforços. O meia alemão Baumjohann, o lateral esquerdo Pedro Botelho e o zagueiro Walisson Maia. Esse último chega por empréstimo até o final da temporada.

Já os outros dois assinaram um ‘contrato de experiência’ e ficam até 31 de julho.

Todos os quatro jogadores apresentados ontem já estão regularizados e podem estrear pelo Vitória amanhã, contra o Bahia de Feira, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano.

Pode vir mais

Com os quatro jogadores apresentados ontem, o Vitória passou a somar nove contratações para a temporada 2018. Nessa conta não entram as renovações de contrato com Uillian Correia, Kanu e André Lima.

Na próxima semana, outros dois nomes devem entrar na lista de contratações do Leão. São eles o volante Rodrigo Andrade, que pertence ao Paysandu, e o meia Guilherme, vinculado a ao Vasco.

De acordo com o Globoesporte.com, Guilherme perdeu espaço na equipe carioca e vai assinar contrato de empréstimo por um ano com o Rubro-Negro. O meia tem 23 anos e chegou a marcar um gol contra o Leão no último Campeonato Brasileiro.

A negociação com Rodrigo Andrade, por outro lado, deve envolver uma compensação financeira ao Paysandu. O volante tem apenas 20 anos e é formado nas categorias de base do Papão.

Como tem acontecido em todas as negociações de 2018, a assessoria do Rubro-Negro informou que não iria se manifestar sobre negociações em andamento.

adblock ativo