Rubro-Negro apresenta novo diretor de futebol

O Vitória apresentou,nesta terça-feira, 5, o novo diretor de futebol. Aos 41 anos, Jorge Macedo chega para assumir o cargo após a saída de Erasmo Damiani. O profissional acumula passagens recentes por Fluminense e Internacional, clubes nos quais também exerceu a função que vai desempenhar no Rubro-Negro.

Durante a entrevista coletiva na Toca do Leão, o dirigente falou sobre sua carreira, lamentou o protesto da torcida no desembarque do elenco e explicou como devem acontecer as próximas contratações.

“Já estamos trabalhando com foco total nisso. Aproveitar a oportunidade de negócios, fazer pesquisas e aos poucos a gente vai ajeitando. (...) As contratações vão chegar nesse período de parada [para a Copa do Mundo]”, contou.

Jorge Macedo já chegou com novidades. O diretor de futebol anunciou que Baumjohann e Pedro Botelho não fazem mais parte do elenco. Os dois chegaram em janeiro e assinaram um contrato de experiência com validade de seis meses.

“Dispensamos dois atletas. Pedro Botelho e Alexander [Baumjohann], que estavam encerrando os contratos. Já conversamos com eles”.

