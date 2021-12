Ruan Levine rescinde com o Vitória e acerta em definitivo com o Jacuipense

O Jacuipense acertou com um novo reforço para a sequência do Brasileirão da Série C. Cria das divisões de base do Vitória, o atacante Ruan Levine rescindiu seu vínculo com o Rubro-Negro e assinou em definitivo com o Leão do Sisal.

A transferência foi publicada nesta sexta-feira, 11, no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) e está apto para defender a equipe de Riachão de Jacuípe. Na temporada passada, o atleta já havia sido emprestado pelo Vitória ao Jacuipense, mas retornou após o encerramento da Terceirona.

Com apenas 22 anos, Ruan Levine surgiu no Leão da Barra no ano de 2019. Logo em seu segundo jogo com a camisa rubro-negra, ele foi decisivo ao marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Vila Nova-GO. No entanto, uma lesão sofrida no mesmo ano o tirou do restante da temporada.

Ao todo, Levine disputou 17 jogos com a camisa do Vitória e anotou dois gols. Pelo Jacuipense, em 2020, ele entrou em campo apenas cinco vezes, mas não balançou as redes.

adblock ativo