Ronaldo tem recorde de jogos sem sofrer gol no Brasileirão

Com apenas 22 anos e 12 jogos no profissional, Ronaldo pode se orgulhar de já ter colocado o nome na centenária história do Esporte Clube Vitória. Os quatro jogos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro fazem dele o goleiro com maior período – em sequência – sem ser vazado na competição nacional desde 2003, quando o Brasileirão passou a ser disputado no formato de pontos corridos. O antigo dono da marca era Juninho, arqueiro que defendeu o Leão em 2003 e passou três partidas sem levar gols.

“Fiquei sabendo disso, encaro de forma muito tranquila. Acho que é fruto do trabalho que vem sendo feito junto com os treinadores de goleiros. Sem dúvida, é uma marca muito importante para minha carreira”, avaliou Ronaldo, em entrevista para o A TARDE.

Mesmo se levarmos em conta as edições anteriores do Brasileiro, o feito de Ronaldo deixa para trás grandes nomes que defenderam a meta rubro-negra. A começar pelo xará, Ronaldo, que ficou três jogos sem ser vazado em 1990. Três anos depois, foi a vez de Dida, com apenas 20 anos, conseguir o mesmo número de partidas sem precisar ir buscar a bola na rede.

Atualmente, Ronaldo está em igualdade com Andrada, goleiro do Leão que ostentou quatro partidas consecutivas sem levar gols no Brasileirão de 1976. Um novo ‘clean sheet’ no sábado, contra o Ceará, vai colocar o jovem de 22 anos com a segunda maior sequência da história do Rubro-Negro em todo o Campeonato Brasileiro.

Ronaldo comentou que alcançar novos recordes funciona como motivação extra, mas deixou claro que o objetivo principal é sempre o coletivo.

“Claro que é um objetivo pessoal e serve como motivação, mas em todo jogo a gente entra com o intuito de se esforçar ao máximo para não levar gol e poder ajudar a equipe”.

O recorde máximo de partidas sem levar gols com a camisa do Vitória em Brasileiros pertence a Aguinaldo, e foi construído em 1973, na terceira edição da competição nacional. Naquele ano, o arqueiro não foi vazado nas últimas seis partidas do Leão no certame. Período em que o time venceu três e empatou outras três partidas.

No mesmo ano, alguns meses antes de estabelecer o recorde que dura até hoje, Aguinaldo esteve perto de embalar outra ótima sequência de jogos sem ser vazado, mas, na quarta partida sem saber o que era tomar gol, sofreu uma lesão na cabeça e precisou ser operado, o que o afastou do time por alguns jogos.

Otimista, o atual titular da meta rubro-negra disse que acredita ser possível igualar e até mesmo superar a marca cravada por Aguinaldo.

“Fiquei sabendo agora que o recorde é de seis jogos, e eu estou com quatro. Se continuar nessa pegada, acho que consigo quem sabe chegar nessa marca e até quebra-la”.

No geral

Levando em conta todas as competições, Ronaldo também está próximo de alcançar outro goleiro que fez história no Barradão. A última vez que o time passou cinco partidas sem sofrer gols, independentemente da competição, foi em 2010, com Viáfara entre as traves.

Números

Os 12 jogos de Ronaldo como titular do Vitória colocam números curiosos na carreira do jogador. Primeiro, vale destacar o fato de ele ter passado sete dessas 12 partidas sem levar gols. O problema vem na constatação seguinte. Foram 13 gols sofridos nos outros cinco jogos. Aí, entram na conta as goleadas sofridas para Palmeiras (3 a 0), Grêmio (4 a 0) e Atlético-PR (4 a 0).

