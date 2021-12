Ronaldo ressalta mudança de postura do Vitória

Uma das novidades do técnico Osmar Loss em sua estreia no comando do Vitória, o goleiro Ronaldo comentou nesta segunda-feira, 27, sobre o resultado e a mudança de postura da equipe diante do Atlético-GO, no domingo, 26, que, com o empate em 1 a 1, garantiu o primeiro ponto do Leão fora de casa na Série B.

"Um pouco ruim, porque o mais difícil é sair na frente. Acho que esse jogo já foi um pouco diferente. A gente, claro, sofreu o empate, mas não se abateu, não deu oportunidade para que o adversário pudesse virar o jogo. A gente soube controlar no momento certo, e acho que já é um avanço na parte tática e psicológica do time", analisou o arqueiro.

Mesmo com a Segundona ainda no início, Ronaldo já é o terceiro goleiro a atuar pelo Rubro-Negro na competição. Na temporada, já são quarto que assumiram o posto. Em relação à rotatividade que tem ocorrido na meta time, o goleiro exaltou a qualidade dos companheiros, mas espera continuar tendo oportunidades.

"Aqui no Vitória tem grandes goleiros. Lucas, João Gabriel, Caíque, com os preparadores físicos, Ferreira e Luciano, que chegou agora, todos têm grande potencial, trabalham forte e acho que todos estão preparados para jogar. Claro que agora é o meu momento, e o que importa é eu dar o meu melhor para poder ajudar o vitória", garantiu.

Caso Ronaldo tenha a sequência que espera, a próxima partida do Vitória será contra o Bragantino, na sexta, às 21h30, no Barradão, pela sexta rodada da Série B. "Mais um jogo difícil. Diria que na Série B a competitividade é muito alta. O Bragantino tem um investimento alto, um time que se montou desde o Paulista, forte. Todo jogo é difícil. Nós vamos entrar para ganhar o jogo, respeitando a equipe deles que é boa, mas com o intuito de ir para cima e ganhar".

Apesar da má fase, o goleiro sabe sobre a necessidade de mudança na postura do Vitória caso o Leão queira almejar voos mais altos na competição. "O time soube controlar a partida, a gente teve várias chances no jogo. Nos outros jogos não tivemos tantas chances claras assim de gols. E a tendência é evoluir cada vez mais. Nossa equipe sabe que não dá para vacilar mais no campeonato, e a gente espera daqui para frente fazer grandes jogos e conquistar grandes vitórias", concluiu.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

