Rômulo é relacionado e Vitória embarca para Juazeiro

Depois de uma temporada apagada com a camisa rubro-negra em 2013 e uma negociação frustrada com o Boa Esporte no início deste ano, uma oportunidade. Artilheiro do Campeonato Baiano do ano passado, o atacante Rômulo, que estava fora dos planos da equipe, foi convocado por Ney Franco e viaja com a delegação para o duelo desta quarta-feira, 18, contra o Juazeirense, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

Com a equipe titular poupada para o Ba-Vi do próximo domingo, o comandante rubro-negro, em princípio, teria à disposição Danilo Tarracha, Euller e Mansur para a lateral esquerda. No entanto, Tarracha se apresentou nesta terça-feira, 18, reclamando de dores na coxa esquerda e acabou vetado pelo departamento médico.

Ainda com duas opções para o lado esquerdo da defesa, Ney Franco optou em reforçar o ataque e relacionou Rômulo para a vaga do lateral.

O último treinamento antes do embarque para Juazeiro ocorreu na manhã desta terça e o comandante rubro-negro organizou um coletivo em campo reduzido um dos CT do Barradão. Ney Franco aproveitou para observar a equipe considerada alternativa para definir a equipe para o confronto.

A delegação embarcou para a Petrolina por volta das 16h, de onde seguirá de ônibus até Juazeiro, no norte do estado, onde vai encarar o time da casa na quarta-feira, 19, às 21h50, no estádio Adauto Morais.

adblock ativo