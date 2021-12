Rômulo é relacionado e pode enfrentar o Atlético-PR

Com o veto a Dinei, atual artilheiro do Vitória na temporada, o Vitória poderá ter uma estreia no jogo do próximo domingo, 9, contra o Atlético-PR, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Trata-se do atacante Rômulo, artilheiro e melhor jogador do Campeonato Baiano 2013. Já regularizado, o centroavante foi relacionado pelo técnico Caio Júnior e deve defender as cores do Leão pela primeira vez.

Rômulo disputa posição com Giancarlo, que substituiu Dinei no jogo da última quarta-feira, 5, quando o Vitória perdeu para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre.

Sem poder contar com Neto Coruja e com Vander, Caio Júnior deverá lançar Edson Magal ou Marquinhos no time titular. Na lista de relacionados, outra novidade é a volta do jovem volante Gabriel Soares.

