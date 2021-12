Rogério ganha mais uma oportunidade como titular do Vitória

Segunda chance de ouro. Após um período esquecido no banco de reserva e dias no departamento médico na era do técnico Claudinei Oliveira, o atacante Rogério recebeu nova chance na escalação que enfrenta o Botafogo no sábado, 30, no Engenhão (RIo de Janeiro). Curiosamente, ele voltou justamente contra seu clube anterior.

Sua passagem pelo Alvinegro no ano passado não foi boa. Pela Série A, o atacante de 24 anos emprestado pelo Náutico fez 17 jogos, 14 como titular, e marcou dois gols. Seu último duelo como titular do Leão foi no empate em 2 a 2 com o Ceará, que decretou a eliminação na Copa do Nordeste, em 11 de abri.

A média de gols de Rogério no Botafogo, de 0,1 gol por jogo, pulou para 0,4 no Vitória, com seis tentos em 15 jogos. Foi o suficiente para ele tomar a vaga de Vander no time.

"Tenho que manter a mesma pegada da semana passada, quando finalmente vencemos e a torcida saiu satisfeita. A pressão é menor, mas a responsabilidade é a mesma", resumiu Rogério.

Vander é que não deve estar satisfeito com o banco de reservas. Das suas 24 partidas nesta temporada, em apenas duas ele não jogou como titular, ambas no início.

Se comparar as escalações nos dois jogos do atual treinador interino, Wesley Carvalho, com a última partida do demitido Claudinei Oliveira, a saída do meia-atacante Vander é a sexta mudança. O zagueiro Ednei, o lateral esquerdo Mansur, o meia Gabriel, os volantes Marcelo e Amaral perderam espaço.

Treino fechado

Como em todas as semanas, a comissão técnica do Vitória reservou na tarde de quinta-feira, 28, para um treino com portões fechados, sem o acesso da imprensa. O técnico Wesley Carvalho comandou um trabalho tático e também finalizações e jogadas com bola parada.

O argentino Escudero deu voltas ao redor do campo e será reavaliado nesta sexta, 29, pelo departamento médico rubro-negro para saber se terá condições de enfrentar o Botafogo. Caso ele não jogue, Pedro Ken deve fazer sua reestreia pelo Leão. "

Temos que ter atenção. Estão em uma fase boa. Eu conheço o René [Simões, treinador do Botafogo]. É um time novo, que se formou esse ano. Eles conseguiram uma boa campanha no Carioca", diz Ken.

O zagueiro Saimon já deixou a Toca do Leão e começou a treinar, na quinta, no Figueirense . Saimon, que fez quatro partidas no Vitória, tinha contrato até 2016 e rescindiu o vínculo com o rubro-negro.

*Colaborou Jacson Brasil

