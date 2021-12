Rogério é vetado para a estreia no Barradão

Para a estreia no Baianão, no domingo, 1º, diante do Bahia de Feira, o técnico Ricardo Drubscky não contará com o atacante Rogério, Neto Coruja e o meia Leílson, todos se recuperando de lesões. O goleiro Gustavo, com uma inflamação na canela, é dúvida.

Já sem dores, Neto Baiano está confirmado. Na quinta-feira, 29, o atacante Elton finalizou os exames médicos na Toca do Leão e deve ser anunciado nesta sexta, 30, como novo reforço.

O STJD puniu o presidente Carlos Falcão por 30 dias por causa do atraso do time para voltar ao segundo tempo do último jogo pelo Brasileirão, contra o Santos. Ele não pode assinar nada até 3 de março.

