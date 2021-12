Rogério e Pedro Ken ficam fora de treino no Barradão

Rogério e Pedro Ken não participaram do último treino da preparação do Vitória na tarde desta quinta-feira, 13, no estádio do Barradão, para o jogo diante do Santa Cruz na sexta, 14, às 19h, que ocorre na casa rubro-negra. O primeiro está sendo negociado com o São Paulo, enquanto o meia do Leão se recupera de entorse no tornozelo.

A atividade foi dividida em três partes. Na primeira, Mancini comandou um trabalho com bola na lateral do campo. Em seguida, os jogadores treinaram jogadas com bola parada, escanteio e faltas, tanto na parte ofensiva quanto defensivo. No final, liberou os atletas para o famoso e descontraído rachão.

O time titular do Vitória treinou com 12 jogadores: Gatito; Diogo Mateus, Diego Renan, Guilherme Mattis e Ramon; Marcelo Mattos, Flávio, Pereira, David e Escudero; Rhayner e Elton.

Marcelo Mattos volta após cumprir suspensão para o lugar de Amaral. Já Flávio, Pereira ou David podem substituir Pedro Ken e Rogério que, embora estejam relacionados, são dúvidas para a partida.

