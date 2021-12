Rogério e Escudero disputam vaga para jogo contra o Ceará

Para o duelo deste sábado, 11, diante do Ceará, o técnico Claudinei Oliveira tem apenas uma dúvida: Rogério ou Escudero. Os dois brigam pela vaga deixada por Rhayner, suspenso com três amarelos. Nos demais setores, nenhum mistério. Mansur, expulso no duelo de ida, dá lugar para Euller. Na lateral direita, Romário foi liberado pelos médicos e está confirmado com a camisa 2. Nino Paraíba será banco.

No último treino antes do jogo, o treinador Claudinei preferiu focar no treino tático. No final, todo mundo treinou cobrança de pênalti, que pode acontecer caso o duelo termine sem gols. "A relação de escolhidos vai depender muito do momento psicológico de cada um", assegurou Vander.

No Ceará, dois desfalques. A dupla de zaga titular, Gilvan e Charles, está suspensa. Sandro e Carlão entram. "Neste momento, se a gente puder fazer o simples, vai ser uma das melhores coisas. Tanto eu como o Carlão estamos preparados para jogar, já mostramos qualidade no jogo anterior juntos, contra o Confiança, quando não sofremos gols, e treinamos todos os dias juntos", disse Sandro.

