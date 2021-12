Roger Carvalho desfalca Vitória contra o Santos

Como previsto, o zagueiro Roger Carvalho está vetado para o duelo de sábado, 4, contra o Santos, em São Paulo. O jogador saiu durante o jogo contra o Sport após sentir o adutor da coxa. Roger se junta a Kadu, que permanece vetado pelo departamento médico. Ednei e Luiz Gustavo serão os titulares.

Outros dois atletas estão dependendo da liberação dos médicos para a viagem. Com dores musculares, Escudero fez trabalhos leves nesta quinta-feira, 4, e deve ser liberado. Já Willie foi poupado e apenas nesta sexta, 5, terá o veredito. Já Ayrton está apto e briga por vaga com o lateral-direto Nino.

Na manhã desta sexta, Ney Franco comanda o último treino antes da viagem para São Paulo. O técnico admite dúvida principalmente no meio-campo e lateral direita.

Mudança

Ainda nesta quinta, a Conmebol decidiu mudar as chaves da próxima fase da Copa Sul-Americana. O Vitória, classificado após eliminar o Sport, agora enfrenta o vencedor do duelo entre Atlético Nacional da Colômbia ou o General Diaz do Paraguai. O primeiro jogo está marcado para o primeiro dia de outubro, fora de casa.

