Rodrigo Ramallo assina contrato com o Vitória

O atacante boliviano Rodrigo Ramallo, que desembarcou em Salvador há dois dias, foi avaliado pelos médicos e liberado para assinar contrato nesta quinta, 30.

O Rubro-Negro acertou o empréstimo do atleta junto ao The Strongest por um ano. Em seu perfil no Instagram, Ramallo, 25 anos, postou foto com escudo do Leão acompanhada da mensagem: "Obrigado por essa nova oportunidade e desafio, Esporte Clube Vitória".

O jogador acompanhou o triunfo por 3 a 2 do Vitória sobre o Sport e vibrou com os gols de sua nova equipe.

No The Strongest, Ramallo atuou por sete temporadas e também passou pelo Jorge Wilstermann, ambos clubes bolivianos. Neste ano, ele disputou 28 partidas e marcou seis gols.

Pela Copa América, o atacante jogou pouco pela seleção e entrou em dois jogos no segundo tempo, contra Chile e Panamá. Contra a Argentina, na última rodada da fase de grupos, ficou no banco de reservas.

