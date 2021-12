Rodrigo Mancha deixa o Vitória e vai para clube japonês

Rodrigo Mancha não é mais jogador do Vitória. O volante rescindiu o seu contrato com o clube baiano e assinou com o Oita Trinita, equipe que disputa a Primeira Divisão do campeonato japonês.

Mancha foi contratado pelo Vitória em maio de 2011, liberado pelo Botafogo como parte do pagamento da contratação do meia Elkeson. Em julho do mesmo ano, acabou sofrendo uma luxação no ombro, ficando praticamente toda a Série B fora dos gramados.

No ano seguinte, alternou entre a equipe titular e a reserva, ajudando o Leão a conquistar sua vaga na Série A em 2013.

Este ano, acabou perdendo espaço no elenco com a contratação de outros jogadores para a posição. Com a saída de Mancha, o Vitória ainda possui sete jogadores no setor: Fernando Bob, Gabriel Soares, Luís Alberto, Cáceres, Michel, Mineiro e Neto Coruja.



